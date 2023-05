Allegri ha concesso un’intervista a Sky Sport dopo la sconfitta della Juve contro il Milan

LO SFOGO – «Finalmente è finita la stagione, è stata una stagione anomala, non auguro a nessun collega di passare una stagione del genere. Ringrazio i ragazzi, sul campo hanno fatto una stagione importante. La Juve ha fatto 69 punti e momentaneamente è terza in classifica. Poi potevamo fare meglio o peggio, ma è difficile in una situazione del genere dove tolgono e mettono punti. A livello di energie nervose i ragazzi hanno dato tutto, più di questo non gli potevo assolutamente chiedere. Oltre che fuori dal campo a livello oggettivo ci hanno tolto anche dentro il campo. Il calcio è bello perché ti dà e ti toglie. Quest’anno ci ha tolto tutto. Speriamo l’anno prossimo di partire con una situazione normale dove sappiamo da dove partiamo».

L’ANALISI DELLA PARTITA – «Lo dico col cuore in mano. I ragazzi hanno fatto il massimo, sapevano dell’importanza della partita. Non era facile battere il Milan. Poi dobbiamo analizzare che in trasferta abbiamo perso tante volte, abbiamo lasciato punti. Però è stata una stagione anomala, difficile da valutare. Da gennaio abbiamo passato 5 mesi che ogni giorno vivevamo emozioni diverse. L’emozione dei punti persi, l’emozione delle partite….i ragazzi sono umani come tutti, e quindi era difficile. Stasera al primo errore difensivo fatto ha fatto un gran gol Giroud. Dispiace perchè cercavamo di giocarci l’ultima carta ma non era facile. Dopo Siviglia siamo crollati come energie mentali».

FUTURO – «Momentaneamente siamo fuori dall’Europa. L’unica speranza è la Conference League. In questo momento abbiamo bisogno di riposare e essere lucidi. In questa stagione non è tutto da buttare. Quando ci sono queste situazioni si pensa sempre al peggio e in negativo, ma il risultato di stasera avrebbe cambiato il vedere delle cose. C’è una buona base. La squadra nelle difficoltà, con gli errori che abbiamo fatto e che ho fatto, però ha fatto 69 punti e questo nessuno ce lo può togliere, poi aggiungiamo i 2 con la Salernitana che è oggettivo per non andare oltre. Così almeno è chiaro a tutti…Bisogna ripartire da quella base. Il rischio più grosso in queste situazioni è non essere lucido e buttare tutto al mare. C’è da fare delle scelte, tenere quanto fatto di buono e cercare di ricostruire per far si che l’anno prossimo sia una stagione dove dovremmo essere competitivi magari fino in fondo per i primi 4 posti in Champions che è la cosa più importante».

