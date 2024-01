Allegri a Sky: «La quota Champions è più vicina, ma siamo più vulnerabili. Il VAR? E’ soggettivo». L’intervista post Salernitana Juve

Allegri ha concesso un’intervista ai microfoni di Sky Sport dopo Salernitana Juve.

IL BILANCIO GIRONE D’ANDATA – «Abbiamo fatto un bel girone d’andata. 46 punti sono tanti soprattutto perché abbiamo 15 sulla di vantaggio sulla quinta e questa è una cosa molto importante. Inizia il girone di ritorno e la quota Champions è più vicina».

L’ANALISI DELLA PARTITA – «Vincere le partite non è semplice. Nell’arco ci sono sempre 1-2 partite in cui può succedere quel che è successo giovedì. Vincere a Salerno è difficile, la Salernitana ha fatto un’ottima partita perché difensivamente non ci ha concesso niente. Noi ogni tanto perdevamo ogni tanto l’attimo per l’imbucata sulla punta. Sono stati tolte un paio di palle su punizioni e angoli da parte di Fazio. Bisogna migliorare, secondo me, rispetto a un mese fa che siamo diventati un po’ più vulnerabili. Abbiamo preso un gol allo stesso modo di Frosinone, poi due situazioni in modo facile sono arrivati a tirare. Su questo dobbiamo tornare a fare le cose per bene».

IL 6-1 IN COPPA ITALIA – «Non ha condizionato l’approccio, ma ci sono momenti in cui la squadra diventa più vulnerabile perché magari si pensa che quello che è stato fatto difensivamente basta e si può andare avanti così. Invece bisogna ritornare a fare bene difensivamente».

MATURITA’ – «Il fatto di giocare le partite tranquille aspettando il momento giusto senza mai perdere la testa e buttare via la palla è un segno che la squadra è cresciuta e segno di un po’ di più di maturità. Sono contento, poi bisogna continuare a lavorare e tenere i piedi per terra. Giovedì abbiamo uno scontro diretto che ci vale la semifinale che non possiamo sbagliare».

KOSTIC IN PANCHINA ALL’INTERVALLO – «E’ stata una scelta tecnica e lui e Gatti che era ammonito e in quel momento là ho preferito toglierlo».

IL VAR – «Non ho mai commentato o cosa…Tanti anni fa l’ho detto e in conferenza me l’hanno chiesto 5 minuti fa: il VAR è soggettivo perché l’oggettività del VAR è quando la palla è dentro o fuori e in alcuni casi. Il resto è tutto soggettivo, è normale e bisogna accettare le decisioni di arbitro e VAR. E noi pensare a lavorare».

