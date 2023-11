Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Cagliari

GOL SUBITO – «Sono dispiaciuto perché l’abbiamo preso su calcio d’angolo dopo una ripartenza. Era impensabile pensare di continuare a non prendere gol, è meglio averlo preso in una gara come quella di oggi».

LA CLASSIFICA – «Abbiamo aumentato il vantaggio sulla quinta. Essere dove siamo è bello, c’è un buono spirito. I ragazzi stanno facendo il proprio dovere».

I NAZIONALI – «La Juve di solito ha sempre dato giocatori alla Nazionale, quindi resteremo in 3 o 4. Sono contento per Rugani e anche per Bremer. Bisogna continuare così con il profilo molto basso, ci restano sette gare alla fine del girone d’andata».

INTER – «All’inizio nessuno pensava che allo scontro diretto saremmo stati a due punti dall’Inter, siamo soddisfatti di quello che stiamo facendo».

