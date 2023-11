Enrico Varriale, su X, ha così parlato della vittoria ottenuta dalla Juve contro il Cagliari.

Non ho visto #JuveCagliari,dagli highlights mi pare sia stata la solita @juventusfc in gol con 2 difensori su palla inattiva,soffrendo il ritorno del Cagliari. In attesa di @Inter Juve prima. Può partire il battage sul derby d'Italia ma lo spettacolo della serie A resta scadente.

