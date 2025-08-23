Mario Balotelli è pronto a cominciare una nuova avventura in Serie A: l’ultimo annuncio ha scatenato i tifosi.

Mario Balotelli spera nella chiamata di un club di Serie A. La sua avventura con il Genoa è finita dopo una sola stagione: solo sei presenze per Super Mario, finito ai margini della rosa con l’arrivo di Patrick Vieira. Nel novembre 2024 il tecnico francese ha preso il posto di Alberto Gilardino sulla panchina rossoblu e da quel momento in poi per Balotelli il campo è diventato una chimera.

Tra i due ex compagni di squadra all’Inter il rapporto non è mai stato buono. Nel 2018 al Nizza i due ebbero un litigio talmente forte da arrivare quasi alle mani. Un’antipatia reciproca che si è riproposta anche al Genoa: “All’inizio sembrava mi prendesse in considerazione, abbiamo parlato e ci siamo confrontati due volte – le parole dell’attaccante italiano nel podcast ‘Centrocampo’ – Poi però mi faceva giocare pochissimo e quando sono andato a chiedere spiegazioni lui si è rifiutato di parlare. Per me è solo protagonismo, vuole essere lui al centro. Non vedo altre motivazioni. Oppure gli sto sui co***oni“.

Archiviata l’esperienza genoana Balotelli è pronto a rimettersi in gioco. L’ex bomber di Inter e Milan vorrebbe farlo ancora nel campionato italiano, pur mantenendo aperte le porte a una possibile chiamata dall’estero. Proprio nelle scorse ore è spuntata una possibilità in Serie A grazie alle dichiarazioni di un noto influencer.

Arriva Balotelli, colpo clamoroso: nuova chance in Serie A

Damiano ‘Er Faina’, noto tifoso della Lazio, ha fatto una proposta a uno dei club che militano nella massima serie italiana. “Io la butto là. Piccoli va alla Fiorentina, al Cagliari serve una punta, o me sto a sbajà?”, le parole di ‘Er Faina’, che indica quindi il suo grande amico Mario Balotelli come il sostituto ideale di Piccoli.

“Angelozzi, amico mio, ho la soluzione per te”, ha poi aggiunto ‘Er Faina’ riferendosi al neo-direttore dell’area tecnico-operativa del Cagliari. Un’idea che divide il popolo cagliaritano: se da una parte diversi tifosi rossoblu credono che si possa dare una chance a Super Mario, dall’altra sono in molti a vederlo come un giocatore che turba la serenità dello spogliatoio.

Al momento non ci sono segnali di avvicinamento tra il Cagliari e l’attaccante 35enne, molto seguito anche da alcuni club di Serie B. Già nei prossimi giorni potrebbero emergere dettagli più concreti sulla prossima destinazione di Mario Balotelli.