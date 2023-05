Massimiliano Allegri tra passato, presente e futuro: le parole del tecnico bianconero dopo la sconfitta con il Milan

Massimiliano Allegri, a Dazn, ha così risposto alle domande tra passato e futuro in bianconero.

PERCHE’ VUOLE RESTARE – «Abbiamo fatto un buon lavoro, anche a livello patrimoniale abbiamo fatto bene con i giovani. Quando sono tornato sapevo che era difficile vincere, non sono così tanto stupido. Avessi voluto vincere sarei andato da altre parti. Io ho sempre detto, poi magari vedo cose sbagliate, che la Juventus è sempre costruita per vincere ma non è così. La Juve deve rimanere sul campo tra le prime quattro, poi le altre sono parole che vanno e vengono. La stagione è fallimentare ma la Juventus ha giocato due semifinali ed è momentaneamente al terzo posto. Siamo stati anche penalizzati su cose oggettive, ma per la Juve non ne fa parte. Il calcio dà e il calcio toglie, quest’anno ha tolto molto. Usciremo in tranquillità da questo. Alcune squadre sono entrate in Champions grazie al fatto che ci hanno tolto 10 punti».

L’INTERVISTA DI ALLEGRI A DAZN POST JUVE MILAN

