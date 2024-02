Allegri e il record delle 406 presenze sulla panchina bianconera. Secondo posto nei top allenatori della Juve. Ecco le parole

La Juventus nella giornata di oggi ha celebrato il tecnico Allegri, che da sabato ha raggiunto le 406 presenze in bianconero. Le parole del tecnico sul sito ufficiale bianconero.

ALLEGRI – «Un traguardo che rappresenta un percorso che ha nuove sfide davanti a noi, sia in campionato che in Coppa Italia. Le panchine portano il mio nome, ma sono da condividere da tutto il mio gruppo di lavoro che ha trascorso e trascorre con me così tanto tempo»

