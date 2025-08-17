Ci sono due calciatori che possono dire addio all’Inter, ecco di chi si tratta e perché potrebbero lasciare la squadra

L’Inter non ha più voglia di fallire. La fine della scorsa stagione è stata uno shock per calciatori e tifosi. Da una parte tutti coloro che non credevano alla disfatta contro il PSG, dall’altra coloro che volevano almeno vincere il campionato.

Tuttavia, ora è arrivato il momento di voltare pagina. Il nuovo allenatore Cristian Chivu sembra avere le idee chiare sulla squadra e sul gioco che vuole proporre. Comunque, sembra che in rosa ci siano delle rinunce da fare.

Proprio così, alcuni potrebbero abbandonare la squadra in queste battute finali di calciomercato estivo. A quanto pare, anche due big, due calciatori molto amati dal popolo nerazzurro, sono in forte discussione.

Di chi si tratta e perché potrebbero dire addio alla squadra nerazzurra di Milano? Ecco il probabile scenario e tutto quello che c’è da sapere.

Inter, chi sono i big che potrebbero abbandonare la squadra?

Il ciclo dell’Inter nell’ultimo periodo è stato davvero entusiasmante. I nerazzurri sono stati una delle squadre di riferimento quando si parla di favoriti per la vittoria del campionato ma anche della Champions League. Gli uomini di Inzaghi sono andati a un passo dall’impresa. Eppure, ora sembra che proprio alcuni elementi che hanno sfiorato il risultato epico potrebbero abbandonare la società nel giro di qualche settimana o qualche mese.

Di chi si tratta? Sono due i calciatori che potrebbero essere sacrificati dalla società per fare cassa. Si parla di Federico Dimarco e Hakan Calhanoglu. Perché proprio loro sono in discussione? Semplice, perché entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2027. Se non si dovesse parlare di rinnovo nelle prossime settimane, allora qualcosa potrebbe muoversi in uscita. D’altronde, per l’Inter sarebbe bene venderli e massimizzare i profitti piuttosto che perderli a zero. Comunque, molto dipenderà dalla prossima stagione: se l’Inter dovesse riuscire a fare una cavalcata vincente in Italia o in Europa, è probabile che entrambi verranno blindati.

Quanto potrebbe guadagnare il club?

In totale, l’Inter potrebbe guadagnare dalla cessione di entrambi i calciatori un valore vicino a 80 milioni di euro senza bonus. Questo perché Dimarco potrebbe partire per una cifra vicina ai 60 milioni di euro mentre Calhanoglu potrebbe essere venduto per circa 20 milioni di euro.

Tuttavia, bisognerebbe vedere anche le eventuali squadre interessate ai calciatori. Per Dimarco qualche top club anche europeo potrebbe farsi tentare mentre per il turco potrebbe esserci qualche squadra sul Bosforo interessata alle sue prestazioni.