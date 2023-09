Alla vigilia del match col Sassuolo, il tecnico della Juve Max Allegri ha parlato anche dell’Inter in ottica scudetto

Alla vigilia della quinta giornata di campionato, in cui la sua Juve affronterà il Sassuolo, Max Allegri parla così della lotta allo scudetto (in cui l’Inter parte favorita) e delle ambizioni dei bianconeri.

CAMPIONATO- «Non so quale sarà il vantaggio o svantaggio. Dipende dai punti di vista. Bisogna pensare che l’anno prossimo la Juve dovrà giocare in Champions. Sarà valore aggiunto per la società. Bisognerà impegnarsi. Dobbiamo entrare tra le prime 4, non sarà semplice. Inter, Milan e Napoli sono al di sopra. Un passo alla volta. Con equilibrio. Senza sbalzi d’umore»

