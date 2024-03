Allegri Juve, incontro in programma per il futuro dell’allenatore: se sarà addio già contattato il sostituto

Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione sul futuro di Massimiliano Allegri alla Juve. Il tecnico e la dirigenza si incontreranno tra qualche tempo per definire il futuro, consci allora di quelli che saranno anche i risultati di fine stagione, che potrebbero cambiare in un senso o nell’altro il destino del mister.

La società è contenta del suo operato, visto che ha saputo tenere saldo il gruppo e ha lanciato diversi giovani talenti, ma dovrà pianificare ora il budget per tre (o quattro, Mondiale per Club permettendo) competizioni. Se sarà tutto in linea si andrà verso il rinnovo, altrimenti addio con grande gratitudine da parte di entrambe le parti. Già sondato, intanto, il terreno per Thiago Motta.

