Allegri Juve, rivelazione sull’operato del tecnico negli ultimi tre anni, tanto criticato anche dai suoi stessi tifosi. I dettagli

Tornato nell’estate del 2021, Allegri non si aspettava certamente di dover fronteggiare una situazione del genere alla Juve, tra processi e polemiche varie extra-campo. Ecco perchè, come scrive il Corriere dello Sport, se non dovesse portare a casa titoli (resta la Coppa Italia), Max chiuderebbe il triennio con saldo positivo.

Sia per aver limitato i danni di un club sotto processo, sia per aver tenuto la squadra nelle posizioni nobili della classifica in momenti così difficili. Per valore la Signora ha la quarta rosa del campionato, ma ad oggi i dati parlano di seconda forza che ha tenuto testa all’Inter per gran parte del tempo.

