Thiago Motta Juve, primi passi decisi del club bianconero per il tecnico del Bologna. Ma occhio a quella promessa ad Allegri

Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, la Juve avrebbe già mosso i primi passi per Thiago Motta, sondando ufficialmente il terreno per capire le possibilità di un trasferimento del tecnico del Bologna in bianconero.

Il club, però, dovrà mantenere prima la promessa fatta ad Allegri: quella di sedersi attorno ad un tavolo per decidere insieme se continuare o dirsi addio qui. In caso di separazione, senza che nessuno si faccia male, quello dell’ex centrocampista italobrasiliano è il nome in cima alla lista dei sostituti.

The post Thiago Motta Juve, primi passi decisi per il tecnico. Ma c’è una promessa ad Allegri appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG