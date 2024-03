Juventus Women, non c’è solo Bakker in lizza per sostituire Montemurro: spunta anche una nuova pista per la panchina

C’è un nuovo filone per l’allenatore del futuro della Juventus Women, che ieri ha ufficializzato l’addio di Joe Montemurro.

Secondo quanto appreso, si potrebbe puntare su un profilo internazionale (Bakker il primo nome, ma c’è il problema della barriera linguistica), o su un tecnico proveniente dal maschile (sullo stile del ct Soncin). Appare invece praticamente impossibile che la panchina venga affidata a un profilo già presente in Serie A femminile. Programmato in ogni caso un incontro con Bakker per le prossime settimane.

