Caso dossieraggio, il presidente federale Gabriele Gravina dice la sua dopo l’interrogatorio alla Procura: le parole

Indagato per appropriazione indebita e autoriciclaggio per il bando di assegnazione dei diritti tv della Lega pro nel 2018, Gabriele Gravina è stato interrogato per l’ormai noto caso dossieraggio. Le dichiarazioni riportate dal Corriere della Sera dopo che si era presentato alla Procura.

LE PAROLE – «È la seconda volta che devo difendermi da un dossieraggio, questo ancora più grave. Sono vittima ma ora mi sento più leggero perché ho potuto ristabilire la verità».

The post Caso dossieraggio, Gravina: «Io vittima, ma ho potuto ristabilire la verità» appeared first on Juventus News 24.

