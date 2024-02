Allegri lavora sulla testa dei giocatori: ha fatto una richiesta alla squadra e cerca la sterzata in Juve Frosinone

La Juve in questo momento è nel mezzo, nel senso che è -9 punti dall’Inter e a +9 punti sul quinto posto.

Come riferito da Sky Sport, in questi giorni Allegri ha lavorato molto sulla testa dei giocatori per chiedere alla squadra una sterzata già contro il Frosinone dopo i 2 punti ottenuti in 4 partite. L’allenatore non vuole che la Juve disperda quanto di buono fatto in precedenza e cerca una vittoria per il morale e per ridare serenità e fiducia all’ambiente.

Allegri in o Allegri out? L’allenatore della Juve si gioca tutto a marzo e aprile

