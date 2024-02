Conferenza stampa Allegri: prima di Hellas Verona-Juve, il tecnico bianconero in lotta con l’Inter per lo scudetto parla così

Non ci sta Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juve (che rincorre faticosamente l’Inter nella lotta Scudetto) parla così in conferenza stampa prima dell’Hellas Verona.

SCELTE TATTICHE «No continuenremo così, non cambio per 3 risultati negativi. L’anno di Firenze fu diverso e c’era bisogno di cambiare. Con Udinese, Empoli e Inter non sono state brutte prestazione, ma in liena cn la stagione della Juve. Abbiamo pagato nei dettagli, per i gol presi con Inter e Udinese, che hanno fatto la differenza. Dobbiamo stare più attenti nei particolari che decidono le partite ».

PROSPETTIVA FUTURA «Io credo che dobbiamo fare un passo alla volta, finiamo bene l’annata e facendo tesoro di quello che abbiamo buttato nelle ultime 3. A Salerno, Monza e Verona abbiamo vinto al 90, le cose alle volte girano male. La Juve ha una rosa con giocatori giovani, che hanno già esperienza importante, con dirigenti come Manna e Giuntoli e faranno di tutto per rinforzare la squadra per la prossima stagione dove speriamo di avere più impegni».

CONTE – «Non so dove andrà ad allenare, ha fatto ottime cose dove ha allenato. Prima di pensare a questo, noi dobbiamo lavorare per arrivare il meglio possibile domani e raggiungere la Champions. Poi ci sarà la Coppa Italia, servirà entusiasmo e voglia di fare risultato. ».

