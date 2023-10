L’allenatore della Juve, Massimiliano Allegri, commenta così la vittoria sull’Hellas Verona che gli garantisce il sorpasso su Milan ed Inter

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel postpartita di Juve-Hellas Verona, Massimiliano Allegri si esprime così sul primo posto momentaneo in classifica e sul sorpasso su Milan ed Inter.

VITTORIA – «Abbiamo fatto tre punti importanti per dare seguito a Milano, ci dovevamo allontanare dalla quinta posizione. Siamo contenti di avere 23 punti. La squadra è stata compatta e ordinata, abbiamo giocato la palla fino all’ultima azione dove Szczesny non ha rinviato. I ragazzi sono stati bravi tutti, sono molto contento».

REGOLA FUORIGOICO – «Credo che stiano rivedendo la regola. Non è una decisione degli arbitri italiani. Bisogna tornare alla regole della luce tra i due uomini. Alla fine per un tacchetto o per uno che ha i capelli o no un gol e buono o no».

COSA RESTA – «La gioia di questi ragazzi che sono straordinari, bisogna continuare. Deve regnare l’equilibrio come sempre in questo ambiente. Abbiamo dei margini di crescita e grande entusiasmo. Bisogna continuare a lavorare».

QUI L’INTERVISTA INTEGRALE.

