Movimenti importanti per il Milan: il tecnico bianconero osserva con interesse. Tre innesti sui taccuini dei rossoneri

Il Milan chiude la tournée estiva in Asia e in Australia con il sorriso: una sconfitta e due vittorie senza dubbio convincenti. Dopo i primi due test stagionali con Arsenal e Liverpool, nella giornata di ieri la squadra di Massimiliano Allegri è scesa in campo contro il Perth Glory, ultima squadra del campionato australiano.

Andati a segno per nove volte, i rossoneri hanno dimostrato di aver compreso i dettami del nuovo tecnico. A Perth, il Diavolo ha dominato per tutti i 90 minuti di gioco, in cui è stato anche evidente il divario tecnico tra i due club.

Una sfida decisamente abbordabile quella contro gli australiani, che ha permesso al mister anche di fare ampie rotazioni, valutando sul terreno di gioco ben 25 giocatori diversi.

Le rotazioni nel corso della sfida hanno evidenziato anche il lavoro dei singoli, spesso lasciati ai margini. Una menzione speciale va fatta per Christian Comotto, centrocampista classe 2008, che si è procurato e ha trasformato un rigore con un elegante “cucchiaio” contro gli australiani. Il figlio d’arte ha piacevolmente sorpreso sia la dirigenza che i tifosi per lo stile di gioco e la tecnica, dimostrando di essere un giovane di grande prospettiva.

Discorso simile per Liberali, vicino ad approdare al Catanzaro. Una scelta senz’altro discutibile, considerando il potenziale del ragazzo, e per la quale la dirigenza potrebbe in futuro nutrire dei rimpianti, trattandosi di una cessione a titolo definitivo.

Seppur la vittoria abbia un sapore dolce, dal 5 agosto la squadra riprenderà la preparazione atletica in vista dei prossimi impegni stagionali. Nel frattempo, il lavoro prosegue anche fuori dal campo: tra operazioni in entrata e in uscita, il nuovo corso rossonero è ormai ufficialmente entrato nel vivo. Stando alle ultime voci di mercato, a Via Aldo Rossi il Milan avrebbe in mente tre colpi da regalare al nuovo organico di Allegri.

Milan, tre rinforzi in arrivo per Allegri

Al Milan serve un’accelerata decisa per completare la rosa e colmare le lacune ancora evidenti. Tre sono le nuove pedine necessarie per potenziare i reparti dell’ex allenatore juventino.

In cima alla lista delle priorità c’è il terzino destro. A oggi, infatti, la rosa rossonera non dispone di un titolare affidabile in quella posizione: un vuoto pesante che rischia di condizionare l’equilibrio difensivo.

Un altro nodo da sciogliere è quello legato alla lunga trattativa per Ardon Jashari. Il centrocampista svizzero resta un obiettivo concreto, ma i tempi si sono dilatati oltre le attese. La speranza è che nelle prossime ore possa arrivare la svolta definitiva.

Infine, il capitolo centravanti: la dirigenza è da settimane alla ricerca di un secondo attaccante da affiancare a Sangiago Gimenez. L’attacco ha infatti bisogno di un rinforzo di peso, e le trattative per individuarlo devono decisamente accelerare.

Il ritorno di Giorgio Furlani a Milano, dopo gli impegni internazionali, potrebbe dare nuova linfa alle operazioni e sbloccare una fase di stallo che inizia a preoccupare l’ambiente, ma l’obiettivo è ormai chiaro: non si può più attendere.