Allegri recupera un big per Juve Napoli: mancherà solo un giocatore. L’annuncio dell’allenatore in conferenza stampa

Allegri recupera un big per Juve Napoli. Si tratta di Locatelli che quindi si candida a tornare titolare. L’unico assente sarà invece Weah, alle prese con il recupero dall’infortunio rimediato a fine ottobre in Juve Verona. Ad annunciarlo è stato Allegri in conferenza stampa.

LOCATELLI – «Sta bene, a parte Weah sono tutti recuperati».

