Allegri ricorda Vialli: il messaggio dell’allenatore della Juventus alla vigilia della Salernitana

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Salernitana–Juve. Il tecnico ricorda anche Vialli.

VIALLI – «Tra l’altro oggi è un anno che è scomparso Gianluca Vialli e lo ricordo con grande affetto e lui impersonificava al massimo quello che è il valore del gruppo, quello che è il valore della Juventus e quindi mettere da parte l’io per il noi. Su questo la squadra sta facendo bene, perché tutti hanno messo da parte gli obiettivi personali o meglio li hanno messi a disposizione della squadra e questo ci deve aiutare fino in fondo, perché io non ho mai visto squadre vincenti senza un gruppo forte, soprattutto qui alla Juventus».

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI PRE SALERNITANA-JUVE

The post Allegri ricorda Vialli: il messaggio dell’allenatore della Juventus appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG