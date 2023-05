Allegri su Bonucci: «Battibecchi e robe con lui, ma è straordinario. Il suo futuro…». Le parole in conferenza stampa

Allegri nel corso della conferenza stampa di presentazione di Juve Cremonese ha parlato anche di capitan Bonucci e del futuro del difensore dopo l’infortunio.

BONUCCI – «Se l’infortunio può velocizzarne la fine della carriera Sono decisioni prese singolarmente, dipende uno come si sente. Leo è intelligente, capirà e sceglierà per il bene suo. Il calciatore ha due vite, nasce due volte. L’altro giorno ha raggiunto un traguardo storico: 500 partite alla Juve le fanno in pochi. Sono contento e orgoglioso d’aver lavorato con lui per tanti anni, anche con battibecchi e robe. E’ stato straordinario. Queste 500 presenze se l’è meritate. Gli infortuni… Purtroppo ha avuto acciacchi, ma è stato sempre presente. E’ un giocatore che quando gli è stato chiesto di giocare, come l’anno scorso, quando non stava bene, si è messo a disposizione. Gli va fatto un plauso. Finale? Speriamo di riaverlo il prima possibile, in gruppo prima della fine della stagione. Vediamo, la prognosi è di 20 giorni».

LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI ALLEGRI PRE JUVENTUS CREMONESE

