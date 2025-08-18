Ademola Lookman è assolutamente il calciatore più chiacchierato del momento, e può essere il jolly perfetto al fantacalcio.

Ademola Lookman è il calciatore più chiacchierato del momento in ottica futuro. Il forte interessamento dell’Inter e la resistenza dell’Atalanta stanno facendo discutere moltissimo entrambe le tifoserie.

Allo stesso tempo, però, entrambe le compagine nerazzurre sarebbero per diversi motivi la destinazione perfetta per un calciatore che fa dell’esplosività e il dribbling le sue armi più micidiali.

Tuttavia, comprendiamo la preoccupazione di chi si diverte con il fantacalcio, e magari in queste ore si starà chiedendo se sia effettivamente la scelta giusta quella di puntare su un calciatore con il futuro mai così incerto come in questo preciso momento.

Proprio per questa ragione, abbiamo deciso di venirvi incontro e cercare di capire se ne vale la pena puntare sul calciatore in ottica fantacalcio e perché può essere il jolly perfetto tanto all’Atalanta quanto all’Inter.

Lookman sì o no? Perché può essere il jolly perfetto al fantacalcio

La prima cosa da dire e da tenere a mente, specialmente quando parlaimo di calciatori offensivi, è che per il fantacalcio sono di fondamentale importanza gol e assist. Quelli che Lookman ha sempre fatto, regalando soddisfazioni a volontà a migliaia di tifosi atalantini e di fantallenatori. L’interesse concreto dell’Inter, però, ha sbaragliato le carte in tavola. Se dovesse approdare alla Milano nerazzurra, cosa cambierebbe in questo senso? A nostro parere, poco.

Anzi, forse Lookman sarebbe addirittura più letale. L’Inter ha armi come Dumfries e Dimarco, Calhanoglu e Barella, Lautaro e Thuram, calciatori capaci di segnare e far segnare. E anche Lookman ha in dote certe caratteristiche. Questo sta a significare che potrebbe portare molti punti e bonus alle vostre squadre, qualora giungesse alla corte di Cristian Chivu. In caso di permanenza all’Atalanta, parlando in ottica rottura definitiva con il club bergamasco, difficilmente non verrebbe riaggregato se dovesse finire male la trattativa con l’Inter.

Proprio per questa ragione, chi si occupa di fantacalcio non si deve preoccupare più di tanto. Per quanto sicuramente un Lookman al fianco di Lautaro, Thuram e compagnia cantante fa decisamente più effetto e impressione. E certamente darebbe il via ad aste assolutamente ardenti, che potrebbero far perdere crediti a volontà a tantissimi partecipanti al fantacalcio di quest’anno, anche perché come sappiamo quando un giocatore attira tanti pretendenti disposti a tutto per assicurarselo, beh, va un po’ a finire come nel calciomercato reale.