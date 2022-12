Come guardare gli eventi sportivi più attesi dell’anno restando comodamente seduti sul divano di casa? Ecco dove trovare il meglio dello sport in streaming.

Per tutti gli appassionati di sport poter guardare gli eventi più attesi in tempo reale e on demand rappresenta un valore aggiunto, un’opportunità da cogliere sfruttando la vasta offerta di contenuti messa a disposizione dai canali digitali e dalle migliori piattaforme streaming.

Dal calcio al basket, dal tennis ai motori, l’elenco degli sport più seguiti è molto lungo e altrettanto numerose sono le competizioni da seguire col fiato sospeso, restando sempre aggiornati sui risultati e sulle graduatorie.

Anche gli sportivi che non hanno ancora la possibilità di guardare tutti questi eventi restando comodamente sul divano di casa, tuttavia, possono cogliere al volo l’opportunità di fruire di un database ricco di contenuti digitali, come quello offerto dal nuovo Sky box.

Un’occasione perfetta per concedersi il meritato svago, ma anche per fare contenta una persona cara “sport addicted” scegliendo un regalo di Natale che sarà sicuramente apprezzato.

Sky Box

Il meglio dello sport in streaming

La Serie A TIM 2022/2023 è ancora in pausa per lo svolgimento del Mondiale in Qatar, tuttavia la ripresa dei match è prevista a partire dal 4 gennaio.

Appartengono sempre allo scenario calcistico le Coppe europee, tra cui la UEFA Champions League, la UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League, ma anche la Premier League, la Bundesliga e la Ligue 1, così come la Serie BKT e la Serie C.

In tema motori, invece, gli appassionati non possono perdersi la stagione 2023 della Formula 1 e della MotoGP, mentre chi apprezza il tennis ha la possibilità di godersi i tornei ATP Masters 1000, le Nitto ATP Finals e naturalmente Wimbledon.

Poter ammirare i giganti del campionato NBA, infine, rappresenta un desiderio molto condiviso da tutti gli amanti del basket.

Dove vedere Sky TV e gli eventi sportivi più attesi

La nuova offerta Sky box, disponibile nei migliori negozi di elettronica e online, è dedicata proprio ai nuovi clienti: comprende Sky TV + Sky Calcio + Sky Sport ed è possibile usufruire di tre mesi di visione al prezzo promozionale di 39 euro, accedendo a un vasto catalogo di contenuti grazie al decoder Sky Q incluso.

Una promozione imperdibile per godersi 3 mesi di serie TV, show, documentari, news e naturalmente eventi sportivi nazionali e internazionali. Il tutto senza dover cambiare la TV, limitandosi a connettere Sky Q al WiFi di casa.

Pensata per andare incontro alle preferenze più diverse, la promozione Sky box comprende:

Sky TV : gli show e i reality di Sky, le serie Sky Original e le serie TV;

: gli show e i reality di Sky, le serie Sky Original e le serie TV; Sky Sport : la UEFA Champions League con 121 partite a stagione sulle 137 totali e tutta le UEFA Europa League e la UEFA Conference League (anche grazie a Diretta Gol). Tutta la MotoGP e la Formula1, sempre in diretta e molto altro;

: la UEFA Champions League con 121 partite a stagione sulle 137 totali e tutta le UEFA Europa League e la UEFA Conference League (anche grazie a Diretta Gol). Tutta la MotoGP e la Formula1, sempre in diretta e molto altro; Sky Calcio: la Serie A TIM 2021-24 con 3 partite su 10 ogni giornata e la Serie BKT con tutte le 380 partite stagionali, oltre a playoff e playout, per le stagioni 2021-24. I top club e i top player in azione con le migliori partite di Premier League, Bundesliga e Ligue1; in più l’App DAZN è già su Sky Q.

Per attivare la promozione Sky box basta utilizzare il codice promozionale stampato sulla card inclusa all’interno della confezione, chiamando il numero gratuito 800 186 001 e tenendo a portata di mano i dati personali e un metodo di pagamento in corso di validità (durante i primi 3 mesi, comunque, non sarà addebitato alcun costo).

Grazie al decoder Sky Q, tutti i programmi Sky e le App preferite saranno sempre a disposizione in un unico posto, pronti a regalare nuove emozioni.

In collaborazione con Sky

