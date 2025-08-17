Prima di quanto pensiamo ci sarà l’asta del Fantacalcio e conoscere questi nomi sarà fondamentale. Ecco chi promette scintille ad un solo credito!

La pausa estiva del campionato permette alle squadre di Serie A di fare ordine nella propria rosa ma consente anche a noi fantallenatori di preparare l’impegno dell’anno: l’asta del Fantacalcio, un’occasione di divertimento con gli amici…ma più probabilmente una sfida all’ultimo credito per portare a casa i giocatori più forti del campionato e tentare l’impresa di vincere la Fanta stagione!

Questo tipo di competizione amichevole vede spesso molti allenatori “buttare” centinaia di crediti su un singolo giocatore che dovrebbe trainare la squadra in qualità di bomber, ma cosa succede se questo si infortuna? Il consiglio che qualunque persona che ha fatto più di un fantacalcio in passato è lo stesso: rendere gli investimenti più vari possibile, selezionando più calciatori su cui puntare.

Questa strategia chiaramente vi obbliga per forza di cose a puntare anche su qualche sorpresa, quei giocatori che spesso all’asta iniziale passano in sordina perché giocano in squadre neo promosse, perché non sono titolari inamovibili o semplicemente perché tutti sono concentrati su Modric e Dybala, permettendovi di portare un buon colpo imprevisto. Ora, vi daremo qualche interessante nome che potreste portarvi a casa ad un credito…con l’attacco per ultimo!

Quanto puoi pagarli?

I portieri possiamo saltarli a piè pari perché è praticamente impossibile portare a casa un titolare senza che questo vi venga rialzato: assicuratevi magari di pagare un credito o poco più il secondo o il terzo, se questa è la vostra strategia. Per quanto riguarda la difesa, abbiamo vari nomi che potrebbero andare via a poco all’asta iniziale. Tommaso Barbieri e Samuele Angori del Pisa, entrambi giovani e performanti in Serie B, sono nomi su cui ci sentiamo di puntare. Non da escludere l’idea che possano anche cambiare squadra, se le loro prestazioni continueranno ad essere positive. Occhio anche a Martin Vitik, approdato dallo Sparta Praga al Bologna che potrebbe stupire e a Norton-Cuffy, nuovo innesto del Genoa.

Passando al centrocampo, c’è qualche buon giocatore che potrebbe tappare i buchi se pagato un credito o poco più. Abbiamo Patrizio Masini del Genoa, Michel Adopo del Cagliari, calciatore francese che dovrebbe partire anche titolare, Idrissa Touré che in Serie B col Pisa lo scorso anno ha segnato ben 6 reti con 4 assist ed è un’ottima possibilità di bonus inaspettati. Da non sottovalutare, anche Jesper Karlstrom che gioca all’Udinese e potrebbe regalare gioie inattese.

Chiudiamo con il reparto a cui arriverete con meno crediti, l’attacco: qui, ci sono diversi nomi e ancora una volta, sono le neopromosse a nascondere potenziali sorprese a pochi crediti. David Okereke è sicuramente il titolare inamovibile della Cremonese: con 8 reti e 3 assist la scorsa stagione, potrebbe portarvi bonus nelle partite meno impegnative. C’è poi Domenico Berardi del Sassuolo, anche se qui la speranza di pagarlo un credito è praticamente nulla – a meno che non abbiate una lega con pochi partecipanti – e infine la possibile sorpresa. Alexander Lind del Pisa, su di lui siamo pronti a scommettere qualcosa.