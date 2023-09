Allenamento Juve: 7 rientri, Allegri lavora su fase difensiva e combinazioni d’attacco. Il report verso la Lazio

La Juve attraverso il proprio sito ha pubblicato il comunicato con il report dell’allenamento odierno verso il match di sabato contro la Lazio.

IL REPORT – La Juventus al JTC lavora in vista della ripresa della Serie A. Il 16 settembre 2023, alle 15:00, all’Allianz Stadium arriva la Lazio. Nell’allenamento del mercoledì sono rientrati i primi giocatori dalle Nazionali: Milik, Szczesny, Kostic, Vlahovic e Iling-Junior. Hanno lavorato con il gruppo anche Chiesa e Gatti.

Questo il menu della seduta mattutina di oggi: esercitazioni tecnico-tattiche di reparto e poi gruppo diviso per reparti, lavoro sulla fase difensiva per la linea difensiva e combinazioni d’attacco per centrocampisti e attaccanti.

Domani, giovedì, è antivigilia di Juve-Lazio e il lavoro continua. Allenamento in programma al pomeriggio.

