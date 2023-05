Allenamento Juve: al lavoro al JTC verso l’Atalanta. Il report pubblicato dal club bianconero

Prosegue il lavoro della Juve in vista del match con l’Atalanta. Questo il report della seduta odierna.

REPORT – «Domenica 7 maggio 2023, alle ore 12:30, la Juventus è attesa da una sfida importante in casa dell’Atalanta. I bergamaschi, in corsa per un posto in Champions League, inseguono i bianconeri in classifica a cinque punti di distanza. All’antivigilia del match, il gruppo, agli ordini di Mister Allegri, si è ritrovato al mattino al JTC.

La squadra nell’allenamento odierno si è focalizzata prima su esercitazioni tecniche per la costruzione della manovra contro pressing avversario, poi su esercitazioni di combinazioni d’attacco per la conclusione su cross.

Domani è vigilia. Alle 10:45 Allegri presenterà il match nella consueta conferenza stampa (live su Juventus TV), a seguire allenamento e poi la partenza per Bergamo».

The post Allenamento Juve: lavoro al JTC verso l’Atalanta. Il report appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG