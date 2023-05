Allenamento Juve, bianconeri subito in campo al JTC dopo il pareggio di Bologna: ecco su cosa hanno lavorato oggi

Juventus subito al lavoro al JTC in vista del match di mercoledì contro il Lecce. Ecco il report condiviso dal club.

IL COMUNICATO – Tornati in nottata da Bologna, i bianconeri sono subito tornati al lavoro, perché fra soli 2 giorni c’è il Lecce all’Allianz Stadium (fischio d’inizio alle 18).

Scarico nel menu di oggi per chi ieri è stato maggiormente sollecitato, lavoro in campo per il resto del gruppo con esercitazioni tecniche dedicate al possesso palla, partitella e inoltre focus specifico dedicato alle conclusioni da azioni laterali e cross.

Domani la Juve si allena di nuovo al mattino, dopodiché, alle 14, conferenza stampa di Allegri all’Allianz Stadium, come sempre Live su Juventus Tv.

The post Allenamento Juve, primo maggio al JTC: su cosa ha lavorato Allegri appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG