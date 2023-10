Allenamento Milan: continua la preparazione verso il Napoli. Il REPORT della sessione odierna a Milanello

Rossoneri a Milanello per pranzo prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento in preparazione del prossimo impegno di campionato che vedrà il Milan affrontare il Napoli, domenica 29 ottobre alle ore 20.45, al Diego Armando Maradona. Ecco di seguito il REPORT:

Inizio in palestra dove la squadra ha svolto l’attivazione muscolare prima di uscire sul campo rialzato per concludere il riscaldamento con una serie di esercizi atletici eseguiti con l’ausilio degli ostacoli bassi e i coni. Terminata la prima parte, la sessione è proseguita con il gruppo impegnato nella fase tattica che si è conclusa con la consueta partitella su campo ridotto.

