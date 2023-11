Dopo la vittoria contro il Psg inizia la preparazione del Milan in vista del match contro il Lecce. Il report dell’allenamento

Questa mattina una bella giornata di sole ha accolto i rossoneri a Milanello dove si sono ritrovati per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento odierno.

REPORT

Squadra in palestra dove i titolari in Champions League hanno effettuato lavoro defaticante mentre il resto della rosa, dopo aver svolto l’attivazione muscolare, è uscito sul campo dove ha terminato il riscaldamento attraverso alcuni torelli a tema. La sessione è proseguita con il gruppo impegnato in una serie di esercitazioni tecniche prima della consueta partitella su campo ridotto.

