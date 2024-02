L’ex attaccante dell’Inter e della nazionale, Alessandro Altobelli, ha parlato del Inter-Juve, in un’intervista rilasciata a La Stampa.

PAROLE – «Per tanto tempo abbiamo vissuto i cicli vincenti prima di una squadra e poi dell’altra, mentre la Juve dominava c’era l’Inter che provava a riorganizzarsi o viceversa. Finalmente sono entrambe competitive, così sì che è un vero Derby d’Italia. Non mi aspetto per niente una partita bloccata, sia Inter che Juve giocheranno per vincere, ne sono convinto».

