L’ex attaccante Alessandro Altobelli ha detto la sua sulla finale di Champions League evitando di prendere posizione sul ballottaggio tra Dzeko e Lukaku.

Alessandro Altobelli è fiducioso che l’Inter possa dire la sua anche contro il Manchester City; ecco le sue parole a FcInter1908.it. “Il City è forte e ha un allenatore eccezionale, ma l’Inter ha dimostrato che in gara secca è forte. Logico che non sia favorita, perché il City visto contro il Real Madrid è stato impressionante, ma i nerazzurri se la possono giocare.”

Romelu Lukaku

“Si gioca in campo neutro e in 90′ può succedere di tutto: io mi fido dell’Inter in queste partite. Lukaku o Dzeko? Inzaghi conosce bene i giocatori e sceglie sempre i migliori per il tipo di impegno che ha di fronte. Dzeko è un giocatore affidabile, rende dall’inizio o a gara in corso, Lukaku è tornato quello che conoscevamo ed è sicuramente una freccia in più per l’Inter. Inzaghi ha l’imbarazzo della scelta, i giocatori hanno sposato in pieno le sue idee e sono pronti a dare una mano anche a gara in corso. Questo è importante”.

L’articolo Altobelli: “L’Inter ha dimostrato che in gara secca è forte, Inzaghi ora ha l’imbarazzo della scelta” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG