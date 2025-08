Non è Gigio Donnarumma il primo obiettivo dell’Inter per la porta: i nerazzurri hanno messo gli occhi su un giovane talento.

Il portiere titolare dell’Inter per la stagione 2025/2026 sarà ancora Yann Sommer. Il 36enne svizzero, a dispetto dell’età, fornisce ancora ottime garanzie ed è oltretutto un elemento importantissimo nel gruppo: la sua esperienza è essenziale in una rosa che Marotta e Ausilio stanno provando a ringiovanire mantenendola comunque molto competitiva.

Tuttavia non è un segreto che la dirigenza nerazzurra è molto attenta all’evolversi della vicenda Donnarumma. Il portierone italiano ha un contratto in scadenza nel 2026 con il Paris Saint-Germain e finora non si registrano segnali di avvicinamento tra le parti per arrivare a un rinnovo. Arrivare all’ex numero uno del Milan è però molto complicato a causa delle sue elevate richieste in termini di ingaggio.

Attualmente Donnarumma percepisce 12 milioni di euro al PSG ma ha già fatto sapere al club del presidente Nasser Al-Khelaifi di volere uno stipendio più alto per prolungare l’intesa con i parigini. Se sarà divorzio gli unici club in grado di soddisfare le sue richieste economiche sono quelli di Premier League, oppure il Real Madrid o il Bayern Monaco: i paletti imposti da Oaktree sembrano tagliare fuori l’Inter dalla corsa a Gigio.

L’Inter scarica Donnarumma: tutto sul giovane portiere

Ecco perché Marotta e Ausilio preferiscono concentrarsi su un portiere italiano che pare avere tutte le carte in regola per diventare un grande numero uno e chissà, magari raccogliere proprio l’eredità di Donnarumma. Si tratta di Alessandro Nunziante, classe 2007, foggiano, passato nei giorni scorsi dal Benevento all’Udinese.

I sanniti hanno dato spazio al giovane portierone, alto 1,95 cm, e la mossa è stata azzeccata: Nunziante, il più giovane portiere a essere schierato titolare in Serie C, è finito nel mirino dell’Udinese che ha voluto subito assicurarselo anticipando la concorrenza. I friulani hanno sborsato 1,5 milioni di euro inserendo anche una percentuale per la futura rivendita.

L’Udinese è un club che sa sempre valorizzare al meglio i giovani: molti già immaginano che Nunziante troverà presto spazio in Serie A con i friulani. Nel frattempo, però, sul portiere foggiano si registra ancora un forte interesse da parte dell’Inter. I nerazzurri lo terranno d’occhio in questa stagione: se Nunziante dovesse fare bene con l’Udinese il club di Viale della Liberazione potrebbe provare a prenderlo nel 2026, ovviamente sapendo che la sua valutazione sarà inevitabilmente più alta.