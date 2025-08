L’Inter pianifica il futuro post-Inzaghi, ma un’offerta rossonera potrebbe cambiare gli equilibri del mercato nerazzurro.

Nel nuovo corso nerazzurro non c’è spazio per l’improvvisazione. Il passaggio da Simone Inzaghi a Cristian Chivu non è solo un cambio di guida tecnica, ma l’inizio di un progetto che punta a ricostruire non solo una rosa, ma anche una mentalità.

Fame, determinazione, spirito di squadra: sono questi gli ingredienti che l’Inter vuole ritrovare per tornare protagonista su tutti i fronti. E lo vuole fare partendo dalle fondamenta, con un mix ragionato di esperienza e giovani di prospettiva. Il compito non è semplice, però la dirigenza si è mossa con anticipo, cercando i profili giusti in ogni reparto.

L’Inter costretta a subire l’offerta rossonera

Cristian Chivu, reduce da una stagione molto positiva con il Parma, è stato scelto proprio per la sua capacità di lavorare con i giovani e per la visione moderna del calcio che porta con sé. Non è un nome altisonante, ma è una figura interna che conosce l’ambiente, il peso della maglia e le aspettative che gravitano attorno al club. In quest’ottica, la costruzione della rosa assume un significato ancora più strategico. Non si tratta solo di tappare buchi o fare numero, ma di scegliere con intelligenza i tasselli giusti per il puzzle.

In particolare, l’attenzione è rivolta al reparto difensivo. L’Inter vuole inserire un giovane affidabile, già pronto al salto in un contesto di alto livello. I nomi sul tavolo sono due: uno è quello di Giovanni Leoni, centrale classe 2006 del Parma, già seguito ai tempi della Primavera da Chivu stesso. L’altro è Koni De Winter, rivelazione del Genoa nella scorsa stagione, capace di imporsi con maturità e personalità.

Ed è proprio su De Winter che si sta accendendo una sfida di mercato che potrebbe riservare colpi di scena. Se fino a qualche giorno fa sembrava un duello tutto italiano, tra le mosse nerazzurre e le attenzioni rossonere sullo sfondo, ora l’inserimento del Bournemouth rischia di cambiare completamente lo scenario. Il club inglese è alla ricerca di un difensore giovane e di qualità, e ha messo gli occhi sul belga del Genoa. Le squadre della Premier, si sa, quando decidono di affondare non lo fanno mai a metà. Hanno disponibilità economiche difficili da pareggiare e, senza ombra di dubbio, possono bruciare la concorrenza in pochi giorni.

In casa Inter la preoccupazione è reale. Il profilo di De Winter era considerato perfetto per affiancare i veterani e rappresentare una soluzione di continuità tecnica e fisica. Ora, però, con il Bournemouth pronto a mettere sul piatto una proposta importante, l’Inter rischia di dover rivedere le proprie strategie. E non è detto che riesca a rilanciare, soprattutto se il club inglese dovesse fare sul serio. A Viale della Liberazione si continua a lavorare, ma il tempo stringe e le insidie si moltiplicano. E in questa fase, ogni dettaglio può fare la differenza.