Massimiliano Alvini, allenatore dello Spezia, ha parlato ai canali ufficiali del club al termine dell’amichevole vinta contro il Sassuolo

Massimiliano Alvini, allenatore dello Spezia, ha parlato ai canali ufficiali del club al termine dell’amichevole vinta contro il Sassuolo.

PAROLE – «Abbiamo fatto una partita dettata da un buon atteggiamento. Quello c’è stato, l’idea è quella di avere una squadra aggressiva, dinamica e verticale. Ho visto alcune cose positive, altre su cui c’è da lavorare, ma questa è la strada. Siamo ancora lontani dall’idea precisa che mi aspetto dello Spezia, ma mi hanno soddisfatto pressione, aggressione e rotazioni. Oggi a me interessava tanto l’atteggiamento e su quello traggo le indicazioni più positive. Il modulo? Il mio calcio è dinamico e lavoriamo con un’idea diversa da una posizione fissa, vogliamo muovere palla velocemente ed essere aggressivi in avanti. La difesa L’infortunio di Wiśniewski è stato sconfortante, abbiamo capito subito che era qualcosa di grave ed è un’assenza pesante. Nikolaou è uscito per precauzione, non penso sia niente di male. Bertola e Serpe meritano una nota di merito, oggi per la prima volta sono partiti in una gara così con crescita e maturità, pure Candelari. Sta meritando di giocare e io lo metto in campo, sono contento di averlo a disposizione per farlo crescere. Le assenze vengono da situazioni pregresse e va dato grande merito allo staff medico per provare a recuperare tutti e costruire una base solida, lavorando con un’idea precisa tutti insieme. Piano piano rientrerà anche chi è fuori. Gli esuberi? Non sono preoccupato, mi posso fidare della società, abbiamo le idee chiare sulla strada da percorrere».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG