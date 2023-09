Ambrosini, commentatore tecnico di Dazn, ha analizzato l’errore di Szczesny in occasione del primo gol di Laurentié nella sconfitta della Juventus col Sassuolo per 4-2. Queste le parole dell’ex centrocampista sulla rete.

L’ANALISI – «Sembrava un calcio piazzato in movimento nel senso che la palla, calciata in quel modo, era quasi come una punizione che cambia direzione. Rimangono chiare ed evidenti le responsabilità di Szczesny».

