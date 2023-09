Juve lenta, fragile e leggera: la metamorfosi di Sassuolo è inspiegabile. L’analisi sulla sconfitta dei bianconeri

La Juve brillante e pressante vista con la Lazio si è trasformata in una Juve lenta, leggera e fragile in difesa contro il Sassuolo.

Come analizzato dal giornalista Giovanni Guardalà a Sky Sport 24, la metamorfosi della squadra di Allegri al Mapei Stadium è stata inspiegabile per certi versi. Nella settimana di lavoro senza coppe, evidentemente, qualcosa non è andato per il verso giusto…

