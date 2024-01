Ambrosini ha parlato nel pre-partita di Milan Roma: tutte le dichiarazioni sul match

Ambrosini ha parlato a DAZN prima del fischio d’inizio di Milan Roma, partita valida per la ventesima giornata di Serie A.

PAROLE – «Quando giochi contro il Milan la prima occhiata la dai sull’out di destra. La Roma farà una partita in contenimento e quindi El Sharawy servirà per sgravare anche Lukaku. Adli è un buon giocatore ma era stato preso per fare altro. Le polemiche che ci sono, il clima intorno al Milan è eccessivo».

