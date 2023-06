A margine del trofeo Padel ‘io aiuto il Meyer’ a Forte dei Marmi organizzato dalla Win Effect, Daniele Amerini, ha dettp la sua sul Milan

«Siamo alle chiacchiere, ma diverse squadre dovranno cambiare. La Juve non so se riuscirà a tenere tutti i suoi giocatori, l’Inter può migliorare la sua struttura, il Milan vediamo come si muove senza Maldini, ci sarà un’estate interessante. C’è da capire i motivi che hanno portato a questa separazione, un Milan che fa la Champions è un richiamo importante»

