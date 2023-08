Amrabat Juve, Manchester United più lontano? Novità sul centrocampista della Fiorentina accostato anche ai bianconeri

Il Manchester United avrebbe un nuovo obiettivo per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riportato da L’Equipe, infatti, i Red Devils starebbero valutando di presentare un’offerta ufficiale al Paris Saint-Germain per Marco Verratti.

In caso di arrivo dell’italiano il club inglese si tirerebbe così fuori dalla corsa per Sofyan Amrabat della Fiorentina. Il marocchino, come noto, è accostato anche alla Juve.

