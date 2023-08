Le parole di Carlo Ancelotti sulla sua carriera: «Vivo alla giornata, non faccio bilanci. La fine il 1 luglio, che anno? Non so»

Carlo Ancelotti, intervistato da Radio Serie A ha risposto alla domande sul bilancio della sua carriera. Di seguito le parole del tecnico del Real Madrid.

«Vivo alla giornata, quindi non faccio bilanci. Ogni giorno ho molte cose a cui pensare, resto molto attivo, per cui non ho tempo per fare bilanci. Se c’è una data per smettere? La data è fissata: il 1° luglio. Di quale anno devo deciderlo ancora. Se sarà il 2026? No, non ho ancora deciso l’anno».

