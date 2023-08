Bernardo Silva, centrocampista del Manchester City, ha parlato dopo il rinnovo di contratto con il club inglese

Bernardo Silva ha parlato ai canali ufficiali del Manchester City dopo il rinnovo di contratto.

PAROLE – «Saremmo stupidi se non rispettassimo i Blancos, ma vogliamo eliminarli, quello è il nostro obiettivo. Cercheremo di rendere diversa la gara rispetto a quella dell’anno scorso. Per me non c’entra niente il discorso che il Real Madrid ha importanza in Champions, se non ci fossero Modric, Kroos, Vinicius, Benzema… Non vincerebbe niente, la maglia da sola non fa».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG