Carlo Ancelotti ha detto, scherzosamente, che se Valverde non farà almeno 10 gol in stagione si dimetterà dal Real Madrid

Carlo Ancelotti ha parlato al termine della partita vinta dal Real Madrid contro il Lipsia in Champions League. Di seguito una battuta su Valverde, autore del primo gol e che gode della massima stima del tecnico.

«Ho detto a Fede Valverde che se non ha segnato almeno 10 gol in questa stagione.. strapperò la licenza e me ne andrò!».

