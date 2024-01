Gianluca Rocchi, responsabile della CAN A e B, ha parlato ai cronisti presenti a margine della conferenza stampa che ha tenuto oggi

PAROLE – «Lazio-Roma Il derby ha avuto un finale oggettivamente trista. Su Guida (vittima di un tentativo di aggressione da parte di un preparatore atletico della Salernitana, ndr) sono preoccupato, perché se un tesserato tenta di aggredire un arbitro importante come Marco Guida pensate cosa succede alla base. Noi dobbiamo tutelare l’arbitro sotto questo aspetto e non mi piacciono le ipocrisie. Il rispetto noi lo pretendiamo e lo diamo a tutti, se abbiamo sbagliato a non salutare un allenatore abbiamo sbagliato, perché l’educazione viene prima di tutto. Di Bello lo conosco ed è tutto tranne che maleducato, credo ci sia stato un disguido e spero sarà risolto il prima possibile. Ma in generale non credo siamo noi a sbagliare nei comportamenti. Errore Inter-Verona Lì probabilmente c’è stata una mancanza di attenzione rispetto alla reale portata del fallo».

