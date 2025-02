Andrea Cambiaso niente Champions League: cosa succede veramente con la Juventus

L’esterno della Juventus, Andrea Cambiaso non sarà disponibile per la sfida contro il PSV a causa di un infortunio alla caviglia.

La Juventus si prepara ad affrontare una serie di impegni cruciali che potrebbero definire la sua stagione. Tra questi, spiccano la doppia sfida contro il PSV Eindhoven nei playoff di Champions League e il big match di campionato contro l’Inter. In questo contesto, la condizione fisica dei giocatori assume un ruolo determinante.

Il percorso di Andrea Cambiaso

Negli ultimi mesi, la rosa bianconera ha dovuto fare i conti con diversi infortuni che hanno limitato le scelte dell’allenatore. Tra i giocatori più colpiti, Andrea Cambiaso ha rappresentato una delle assenze più significative. L’esterno sinistro, arrivato con grandi aspettative, ha mostrato fin da subito le sue qualità, diventando un punto di riferimento sulla fascia.

Dopo un inizio di stagione promettente, Cambiaso ha iniziato a manifestare problemi alla caviglia sinistra. Nonostante gli sforzi dello staff medico e la determinazione del giocatore, il fastidio si è trasformato in un infortunio più serio, costringendolo a un periodo di stop. Il suo rientro in campo è stato gestito con cautela, ma le ricadute hanno complicato ulteriormente la situazione.

Le prospettive per il futuro prossimo

Con l’avvicinarsi delle sfide decisive, la Juventus monitora attentamente le condizioni di Cambiaso. Secondo quanto riportato da fonti vicine al club, l’esterno non sarà disponibile per la partita contro il PSV Eindhoven. Tuttavia, c’è ottimismo riguardo a un suo possibile ritorno in campo per il match contro l’Inter. Lo staff tecnico e medico sta lavorando per garantire un recupero completo, evitando ulteriori complicazioni.

La notizia dell’assenza di Cambiaso contro il PSV rappresenta un duro colpo per la Juventus, che dovrà riorganizzare la formazione in vista di una partita così importante. La speranza è che il giocatore possa tornare al massimo della forma per contribuire nelle prossime sfide decisive. Thiago Motta dovrebbe puntare su Kelly terzino sinistro.