A TMW Radio, il procuratore Claudio Anellucci ha detto la sua sulle voci di Lukaku alla Juve.

ANELLUCCI – «Lukaku alla Juve? Per ora è un giocatore del Chelsea e Pochettino ha chiuso la porta per ora a ogni opzione. Non vedo tante alternative, viste le parole del tecnico. Per la Juve lo scambio Lukaku-Vlahovic sarebbe folle, senza senso. Non la vedo una strada percorribile ma sappiamo come funziona il mercato. Continuerei a puntare su Vlahovic, ma se arrivano offerte irrinunciabili le cose cambiano».

