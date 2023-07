Pirlo, inizia l’avventura alla Samp: «Vogliamo la Serie A». Le prime parole dell’ex Juventus

Andrea Pirlo ha parlato ai tifosi della Sampdoria che si sono radunati oggi a Bogliasco.

Ecco le parole dell’ex Juve.

PIRLO – «Per me è un privilegio essere qui e iniziare questo percorso insieme. Vogliamo ripartire da zero, abbiamo bisogno di voi. Noi lavoreremo ogni giorno, i ragazzi daranno sempre il cento per cento perché l’obiettivo di tutti è quello di arrivare in Serie A. Dobbiamo avere tempo e fiducia».

The post Pirlo, inizia l’avventura alla Samp: «Vogliamo la Serie A» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG