Arbitro Empoli Inter Primavera, il fischietto designato per il prossimo match di campionato dei nerazzurri di Chivu: le ultime

Dopo esser stata eliminata ai calci di rigore dall’Olympiacos in Youth League, l’Inter Primavera si rituffa sul campionato e sulla sfida di domenica contro l’Empoli: ecco chi sarà l’arbitro della sfida. Il match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Primavera 1 andrà in scena alle ore 13:00.

A dirigere l’incontro sarà Domenico Castellone di Napoli, che avrà come assistenti due appartenenti alla sezione di Macerata: Daljit Singh ed Emanuele Bracaccini.

