Arbitro Frosinone Juve Primavera, designato il fischietto del match valido per la 32esima giornata di campionato

Mercoledì pomeriggio la Juve Primavera di Paolo Montero sarà in campo a Frosinone, in un match decisivo per la qualificazione ai playoff del campionato Primavera 1.

A dirigere la sfida sarà il signor Zanotti della sezione di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Cleopazzo e Fumarulo.

