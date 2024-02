Ufficiale la designazione arbitrale del prossimo incontro di Serie A Lecce-Inter, ecco arbitro, assistenti, quarto uomo e var per la partita

Neanche il tempo di godersi il successo in Champions League contro l’Atletico Madrid, che Simone Inzaghi deve pensare già alla prossima partita di Serie A: vale a dire Lecce-Inter. A tal proposito, è stata appena diramata la designazione ufficiale per l’incontro. l’arbitro del match sarà il Signor Doveri, coadiuvato da Rossi e Di Gioia. Ruolo di quarto uomo invece per Baroni, con Valeri al VAR e Mariani AVAR. Ecco la designazione completa:

DOVERI

ROSSI M. – DI GIOIA

IV: BARONI

VAR: VALERI

AVAR: MARIANI

