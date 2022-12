Lionel Messi, attaccante del PSG e ora al Mondiale con l’Argentina, ha parlato al termine del match contro la Croazia

Lionel Messi, attaccante del PSG e ora al Mondiale con l’Argentina, ha parlato a Rai Sport.

PAROLE – «Avevo molte cose in testa, ero emozionato fin dall’inizio per tutta l’Argentina, per tutti quelli che sono qui. Il Mondiale è incredibile, ora c’è l’ultima partita, la finale, che era proprio quello che volevamo».

L’articolo Argentina, Messi: «La finale era quello che volevamo» proviene da Calcio News 24.

